16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области выросла популярность глэмпингов "Наша главная задача — обеспечить высокий уровень качества услуг": на XX международной выставке-форуме "Интурмаркет" обсудили новые подходы к развитию сферы туризма Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье Стала известна программа фестиваля "ВьюгаФест" в Тольятти В Самарской области стартовал зимний этап "Туриады ПФО"

Туризм Общество

В Самарской области выросла популярность глэмпингов

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

У жителей региона вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в области, и тематических агрегаторов с начала года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса пришелся на дни перед праздниками. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле в области, оказалось 74% самарцев. Ещё 26% трафика сгенерировали жители из 69 регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Москвы, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Московской, Пензенской областей и Татарстана.

Разнообразная природа Самарской области привлекает не только представителей столицы и соседних субъектов страны, но и отдалённых территорий — Сибири и Дальнего Востока. Сайты местных глэмпингов изучают в Якутии, Приморье и на Сахалине. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в регионе жители Хакасии, Кемеровской и Омской областей.

Как местные жители, так и туристы из других частей страны ради природных видов готовы поездить по области. В топе их предпочтений — глэмпинги в Сызранском, Ставропольском районах, а также в Жигулевске и Самаре.

Особой популярностью подобный отдых пользуется летом. В июле зафиксирован рекордный трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения почти в три раза. Высокая активность наблюдается и в мае, когда россияне подбирают места для проведения продолжительных выходных.

"Всё больше людей стремятся выбраться за пределы городов, побыть вдали от суеты. Глэмпинг сочетает в себе преимущества отдыха на свежем воздухе с комфортом хорошего отеля. И наличие связи — важное составляющее такого досуга. Теперь выезд за город не означает отключение от цивилизации: мы активно развиваем инфраструктуру в маленьких населённых пунктах, вдоль трасс и в популярных туристических местах. За последние несколько месяцев инженеры расширили сеть LTE в селах и поселках Ставропольского, Алексеевского, Сызранского районов области", — говорит директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6