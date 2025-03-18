В Самарской области выросла популярность глэмпингов

У жителей региона вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в области, и тематических агрегаторов с начала года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса пришелся на дни перед праздниками. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в домах в скандинавском стиле в области, оказалось 74% самарцев. Ещё 26% трафика сгенерировали жители из 69 регионов страны. Наибольший интерес проявляют жители Москвы, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Московской, Пензенской областей и Татарстана.

Разнообразная природа Самарской области привлекает не только представителей столицы и соседних субъектов страны, но и отдалённых территорий — Сибири и Дальнего Востока. Сайты местных глэмпингов изучают в Якутии, Приморье и на Сахалине. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в регионе жители Хакасии, Кемеровской и Омской областей.

Как местные жители, так и туристы из других частей страны ради природных видов готовы поездить по области. В топе их предпочтений — глэмпинги в Сызранском, Ставропольском районах, а также в Жигулевске и Самаре.

Особой популярностью подобный отдых пользуется летом. В июле зафиксирован рекордный трафик на тематические сайты, который превышает среднегодовые значения почти в три раза. Высокая активность наблюдается и в мае, когда россияне подбирают места для проведения продолжительных выходных.

"Всё больше людей стремятся выбраться за пределы городов, побыть вдали от суеты. Глэмпинг сочетает в себе преимущества отдыха на свежем воздухе с комфортом хорошего отеля. И наличие связи — важное составляющее такого досуга. Теперь выезд за город не означает отключение от цивилизации: мы активно развиваем инфраструктуру в маленьких населённых пунктах, вдоль трасс и в популярных туристических местах. За последние несколько месяцев инженеры расширили сеть LTE в селах и поселках Ставропольского, Алексеевского, Сызранского районов области", — говорит директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.