Гагра в 1,6 раз опаснее Сочи, Турция уступила лидерство Египту и Таиланду: названы самые травмирующие россиян курорты

На проблемы с желудочно-кишечным трактом пришлось не менее 12% обращений по полисам страхования путешественников за рубежом в 2024 году — таковы данные Страхового Дома ВСК. Странами-лидерами по числу зафиксированных страховых событий с российскими туристами стали Египет, Таиланд и Турция. Одни из самых безопасных стран для отдыха — Вьетнам и Мальдивы.

Самыми "опасными" периодами для путешествий, по данным Страхового Дома ВСК, в 2024 году стали сентябрь — на него пришлось 12,2% происшествий, август — 11,7%, июль и октябрь — по 10,9%. Реже всего россияне сталкивались с проблемами со здоровьем во время путешествий в феврале — менее 5%.

Наибольшее число обращений по туристическому страхованию по итогам 2024 года пришлось на:

Египет (32% в 2024 году)

Таиланд (30% в 2024 году)

Турцию (20% страховых событий)

Абхазию (6% в 2024 году)

Антирейтинг египетских курортов состоит из Хургады (60%) и Шарм Эль Шейха (38%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (29%), а также с резанными ранами, в том числе из-за кораллов (4%).

В топ наиболее опасных городов Турции входят: Аланья (29% от общего числа обращений отдыхающих в Турции), Кемер (21,7%), Белек (19%) и Сиде (16%). Спокойнее всего в Турции отдыхать в Стамбуле (0,4%) и Бодруме (менее 1,5%). Чаще всего в этой стране туристы сталкиваются с проблемами с ЖКТ (14%), отитом (7,5%).

В Таиланде страховые события чаще всего фиксируются в Пхукете (58%) и Паттайе (26%). Самые распространенные проблемы — также проблемы с ЖКТ (30%), травмы (5,8%). Также частая проблема отдыхающих в стране туристов — попадание в тело инородных предметов, в частности, игл морского ежа.

Наиболее опасные города в Абхазии — Гагра (58%) и Сухум (7,8%). Причем для сравнения число происшествий в Гагре в 1,6 раз превышает количество страховых случаев в соседнем Сочи.

Самые безопасные для отдыха зарубежные страны: