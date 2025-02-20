Стала известна программа фестиваля "ВьюгаФест" в Тольятти

В воскресенье, 23 февраля, на новой набережной Тольятти (ул. Спортивная, 23) с 12:00 до 18:30 пройдет фестиваль активного отдыха "ВьюгаФест" (6+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
На фестивале гостей и жителей Самарской области будет встречать аниматор в костюме Снежной Королевы, диджеи и музыканты, всех посетителей ждет яркая спортивная и фестивальная программа, которая в этом году пройдет под слоганом "Здесь спорт становится волшебством, а герои — легендами!".
На мероприятии выберут королеву "ВьюгаФеста", а также состоятся автограф-сессии с пилотами команд LADA Sport ROSNEFT — Михаилом Митяевым и Леонидом Панфиловым и юниорами команды "Мега-Лада". Традиционно запланированы вело-парад в карнавальных костюмах, активности от клуба скандинавской ходьбы, морж-шоу с перетягиванием каната, стоянием на гвоздях, крио-йогой и обливанием холодной водой, этап чемпионата автомодельного спорта и другие любительские соревнования.
На фестивале будет работать городок со стрит-фудом и согревающими напитками. В финале праздника выступит кавер-группа группа "А-рай".
Полная информация по фестивалю "ВьюгаФест" — в сообществе в ВК.
Последние комментарии
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