Росгосстрах и Travelata.ru выяснили, куда россияне отправятся этим летом

Несмотря на то что идет только первый месяц весны, россияне уже активно планируют свой летний отдых. По данным страховой компании "Росгосстрах" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, самыми востребованными направлениями для летних путешествий внутри страны, по всей видимости, будут Адлер, Калининградская область и Имеретинский курорт. А если говорить о загранице, то в топе вероятно окажутся Италия, Испания и Франция.

Интересно, что для поездок за рубеж на грядущее лето пока чаще оформляют страховку в Италию — на нее в "Росгосстрахе" приходится 39% от всех полисов. За ней следуют Испания (17%), Франция (7%) и Австрия (5%). На путешествия по России пока пришлось 9% проданных страховок.

"Если в прошлом году подавляющее большинство индивидуальных туристов активно ездили по родным просторам, то этим летом так же часто выбирают Италию и Испанию. А вот Турция, которая весь 2024 год держалась в топе, сейчас опустилась на шестое место — всего 2% полисов путешественников оформлено на эту страну. Мы ожидаем, что подобная картина сохранится и к началу сезона", — поделилась Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

Среди российских направлений по состоянию на середину марта Адлер по-прежнему в лидерах, но его популярность немного снизилась — с 24% до 20%. Зато цены выросли: средний чек на отдых там теперь 142 тысячи рублей против прошлогодних 112 тысяч. А вот Калининградская область, наоборот, набирает обороты: доля бронирований выросла с 7% до 16%, а средний чек поднялся до 131 тысячи рублей.

Имеретинский курорт немного сдал позиции, опустившись на третье место. Если раньше на него приходилось 21% бронирований, то сейчас только 12%. Сочи-Центр тоже теряет популярность — с 11% до 9%. Причина простая: цены выросли. Отдых в Имеретинском теперь обойдется в среднем в 162 тысячи рублей, а в Сочи — и вовсе в 200 тысяч.

Зато новым фаворитом стали курорты Кавказских Минеральных Вод. На их долю пришлось 9% бронирований, а средняя стоимость тура — 84 тысячи рублей. Это делает их самым доступным вариантом среди популярных направлений.

"В этом году летние туры бронируют активнее на 14%, но тут речь идет в большей степени о зарубежных поездках. Российские курорты пока теряют популярность. На данный момент куплено на 28 п. п. меньше туров, чем в прошлом году. Отмечу, что туристы стали чаще выбирать август для отпусков — прошлым летом на него пришлось 20% всех туров сезона, в этом — уже 30%. Однако больше всего отдыхающих планируют свой отпуск на июнь. Как и в прошлом году, их доля составляет 50%. Также стоит уточнить, что сильно выросла глубина бронирования лечебного отдыха, поэтому мы чаще видим в рейтинге Кавминводы. Россияне понимают, что туры в самые комфортабельные санатории с хорошей оздоровительной программой нужно приобретать как можно раньше, чтобы не столкнуться с нехваткой мест", — рассказал Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.