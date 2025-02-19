В Самарской области стартовал зимний этап "Туриады ПФО"

В Самаре на лыжной базе спортивной школы "Чайка" состоялось открытие соревнований Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Юниоры и юниорки 16-21 года и юноши и девушки 14-15 лет разыгрывают первенство и Кубок ПФО по спортивному туризму.

В 2025 году впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу "Туриады ПФО" — спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. От имени Игоря Комарова участников и организаторов приветствовал заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев.

"Я уверен, что вы выложитесь по полной, при этом уверен, что ваша воля, стремление к победе будут сопровождаться товарищеской дружбой, которая вам поможет в достижении результатов, которые вы для себя ставите. Удачи вам! Давайте будем побеждать в честной борьбе!".

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что наш регион не случайно выбран местом проведения зимних соревнований: в Самаре, Тольятти, Сызрани и других городах и районах губернии спортивным туризмом занимаются более 13 500 человек, сборная Самарской области является постоянным участником окружных и всероссийских соревнований.

"У нас есть великолепная база "Чайка", реконструированная по национальному проекту. Здесь создана специальная тренировочная площадка для спортивного туризма, где проводят тренировки и сборы команды нашей области и других регионов. Для Самарской области большая честь принимать у себя турнир, который принесет командам баллы в общий зачет "Туриады". Да, на улице морозно, но спортивный туризм объединяет самых выдержанных и закаленных спортсменов. Все они серьезно готовились к соревнованиям, и я желаю им показать свои лучшие результаты", — отметила министр спорта Самарской области.

Председатель областной Федерации спортивного туризма Рафик Хакимов в настоящее время находится на воинской службе в зоне специальной военной операции. Он записал видеообращение к участникам "Туриады" и поделился, что именно навыки спортивного туризма помогают ему сейчас в выполнении боевых задач.

Соревнования зимнего этапа "Туриады" продлятся в течение недели. Спортсменам предстоят гонки в личном зачете, в связке и в группе. А в первый соревновательный день состоялись эстафеты в рамках Кубка Приволжского федерального округа.

В составе каждой команды было по 4 человека — двое юношей и две девушки, которые проходили лыжную дистанцию и преодолевали препятствия. По результатам гонки среди юниоров и юниорок победу одержала сборная команда республики Марий Эл, второе место заняла сборная Удмуртии, бронза — у команды Самарской области. Среди юношей и девушек лидером стала команда Удмуртской республики, на втором месте — команда Самарской области, на третьем — сборная Марий Эл.

В этот же день состоялось совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу "Туриады-2025" под председательством Олега Машковцева. Участники совещания обсудили вопросы судейства соревнований, в частности творческих дисциплин "Туриады", возможность добавления в программу новых спортивных дисциплин, таких как бег в гору, содержание деловой программы, развитие школьного и студенческого спорта.

Проведение "Туриады ПФО", в том числе, способствует развитию физической культуры и спорта, вовлекает различные группы населения в систематические занятия. Акцент делается на вовлечение подрастающего поколения, что соответствует целям национального проекта России "Молодежь и дети". В Самарской области с целью поддержки детско-юношеского спорта действует региональная программа "Мастер спорта", разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.