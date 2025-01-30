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Туризм Общество

ВСК составил рейтинг самых опасных курортов Китая: куда не едем встречать Новый год по Восточному календарю

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Китай является одной из наиболее безопасных стран для зарубежных путешествий — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК в своем исследовании, приуроченном к китайскому Новому году. Так, на эту страну приходится не более 2,4% происшествий с российскими туристами за границей. Самое опасное время года для посещения страны — декабрь, а наибольшее число происшествий фиксируют в городе Санья (приморский курорт на Юге Хайнаня).

По оценкам Страхового Дома ВСК, период празднования китайского Нового года — январь и февраль — является одним из самых безопасных для путешествия в Поднебесную. В этот период фиксируется около 4-5% страховых случаев. Пик обращений приходится на декабрь (около 14%), ноябрь (чуть менее 13%) и сентябрь (11%).

В топ наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются туристы в Китае, входят: проблемы с ЖКТ (минимум 9%), отиты (6%) и укусы животных (насекомых, обезьян) (4%). При этом в 77% случаев пострадавшим достаточно амбулаторного лечения или простой врачебной консультации — 20%, только в 2% случаев требуется госпитализация.

Наиболее "опасными" регионами Китая для путешественников являются:

  • Санья (приморский курорт на Юге Хайнаня) — 49% происшествий
  • Ляньюньган (приморский курорт в провинции Цзянсу на побережье Желтого моря) — 21%
  • Остров Хайнань — 12%
  • Хулудао (город в северной провинции Ляонин) — 11%

Столица Китая — Пекин — напротив, одно из наиболее безопасных в стране туристических направлений. На него приходится не более 0,7% происшествий с российскими туристами в стране.

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