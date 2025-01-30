ВСК составил рейтинг самых опасных курортов Китая: куда не едем встречать Новый год по Восточному календарю

Китай является одной из наиболее безопасных стран для зарубежных путешествий — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК в своем исследовании, приуроченном к китайскому Новому году. Так, на эту страну приходится не более 2,4% происшествий с российскими туристами за границей. Самое опасное время года для посещения страны — декабрь, а наибольшее число происшествий фиксируют в городе Санья (приморский курорт на Юге Хайнаня).
По оценкам Страхового Дома ВСК, период празднования китайского Нового года — январь и февраль — является одним из самых безопасных для путешествия в Поднебесную. В этот период фиксируется около 4-5% страховых случаев. Пик обращений приходится на декабрь (около 14%), ноябрь (чуть менее 13%) и сентябрь (11%).
В топ наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются туристы в Китае, входят: проблемы с ЖКТ (минимум 9%), отиты (6%) и укусы животных (насекомых, обезьян) (4%). При этом в 77% случаев пострадавшим достаточно амбулаторного лечения или простой врачебной консультации — 20%, только в 2% случаев требуется госпитализация.
Наиболее "опасными" регионами Китая для путешественников являются:
- Санья (приморский курорт на Юге Хайнаня) — 49% происшествий
- Ляньюньган (приморский курорт в провинции Цзянсу на побережье Желтого моря) — 21%
- Остров Хайнань — 12%
- Хулудао (город в северной провинции Ляонин) — 11%
Столица Китая — Пекин — напротив, одно из наиболее безопасных в стране туристических направлений. На него приходится не более 0,7% происшествий с российскими туристами в стране.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....