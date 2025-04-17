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Яндекс Путешествия: куда выгодно на майские праздники из Самары

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже скоро майские праздники — первые длинные выходные после новогодних каникул. Яндекс Путешествия выяснили, где самарцы могут успеть выгодно забронировать отели для отдыха. Так трёх- и четырёхзвёздочные отели в Вольске, Сызрани и Сокурах на 35-40% выгоднее по сравнению со средней ценой по России.

Наиболее популярны в ранних бронированиях трёх- и четырёхзвёздочные отели — на них приходится больше 50% заказов. Стоимость ночи в таких гостиницах в среднем по России — 7 900 ₽. При этом, проживание во многих аналогичных отелях Самарской области и соседних регионов на майских праздниках обойдётся значительно выгоднее. Например, в Вольске — от 4 570 ₽ за ночь, в Сызрани — от 4 800 ₽ и в Сокурах — от 4 820 ₽.

В каких городах Самарской области или соседних регионов ещё можно выгодно забронировать отели 3-4* на майские праздники

Раньше других туристов планируют отдых на будущие длинные выходные семьи с детьми — за 2,5 месяца до поездки и раньше. Они на 10-15% чаще других туристов используют для бронирования вариант отложенной оплаты частями.

В среднем на майских цена ночи в квартирах и апартаментах для семей — 6 600 ₽. При этом, проживание в аналогичных вариантах в Саратове, Уфе и Усадах до 45-50% дешевле среднего по стране.

В целом по России наиболее выгодные варианты отелей на майские можно найти в  Астрахани, Барнауле и Пензе. А квартиры для семейных путешественников в Уфе, Ессентуках и Новосибирске. Подробнее в аналитике Яндекс Путешествий.

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