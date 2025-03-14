"Наша главная задача — обеспечить высокий уровень качества услуг": на XX международной выставке-форуме "Интурмаркет" обсудили новые подходы к развитию сферы туризма

Вчера, 13 марта, в Нижнем Новгороде открылась XX международная выставка-форум гостеприимства регионов "Интурмаркет". Впервые за все время существования выставка проходит не в Москве.

В этот день состоялось пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли с участием министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. На мероприятии эксперты обсудили нововведения в сфере классификации средств размещения, программу льготного кредитования, реализацию национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева приняла участие в открытии выставки-форума и пленарном заседании.

"Наша главная задача — создать условия для значительного увеличения туристического потока и обеспечить высокий уровень качества услуг в этой сфере. Мы стремимся сделать туризм доступным, комфортным и привлекательным для всех гостей нашей страны", — прокомментировала глава регионального минтура.

Отметим, что мероприятия, направленные на повышение узнаваемости региона на туристической карте России, повышение туристического потока в наш регион, а также создание и обновление туристической инфраструктуры являются частью программы социально-экономического развития Самарской области 2024–2029 гг., представленной Губернатором Вячеславом Федорищевым.

На полях выставки-форума "Интурмаркет" также состоялась встреча с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вахруковым, на которой были затронуты актуальные вопросы в сфере туризма. Особое внимание было уделено развитию и повышению уровня инфраструктуры, в частности строительству современных гостиниц и улучшений транспортной доступности до ключевых достопримечательностей.

Деловая программа международной выставки-форума включает в себя конференции, круглые столы и сессии, посвященные новым подходам в продвижении туристических проектов, выстраиванию работы гидов и экскурсоводов, применения цифровых технологий в индустрии гостеприимства и другим вопросам отрасли.