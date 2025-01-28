Журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" провели десятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

В 2024 году Самарская область закрепила свои позиции в топ-10 национального туристического рейтинга и второй год подряд заняла девятое место среди регионов России. Напомним, пять лет назад Самарская область занимала 14 место, а с 2021 года губерния сохраняла свои позиции на десятом месте национального рейтинга.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и в российских регионах.

Оценивали регионы при составлении национального туристического рейтинга по уровню развития туристической отрасли, гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры, доходности сферы гостеприимства и ее вклада в экономику субъекта, популярности региона у туристов, приезжающих на несколько дней, и иностранных туристов, а также уникальности и привлекательности региона по наличию уникальных объектов культуры. Кроме того, на рейтинг региона влияют непосредственный туристический поток и даже интерес потенциальных отдыхающих, который анализируется по количеству запросов в интернет-поисковиках.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет туристической отрасли пристальное внимание. В число задач профильного ведомства входит конвертация выгодных природных, культурных, промышленных ресурсов региона в качественный туризм.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, комментируя итоги национального туристического рейтинг, отметила: "Данная позиция свидетельствует о стабильном развитии Самарской области в туристической сфере, но нам есть над чем работать, чтобы из года в год улучшать наши позиции. Нам предстоит создавать новую инфраструктуру, в том числе и "на воде" (на берегах акватории Волги), увеличивать номерной фонд гостиниц, баз отдыха, глэмпингов и кемпингов, развивать и обеспечивать максимально комфортные условия для пребывания как жителей, так и гостей региона. Мы продолжим активное участие в мероприятиях национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина".