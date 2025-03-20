Экскурсионный сезон в Самаре откроется акцией "10 бесплатных экскурсий от "Город-курорт"

В среду, 26 марта, в 18:00 в Самаре состоится серия бесплатных экскурсий. В мероприятии могут принять участие все желающие.
Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города, а также познакомят с разнообразием архитектуры Самары. Организатор акции — агентство нестандартных экскурсий по Самаре "Город-курорт", при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.
Акция "Города-курорта" стала уже традицией и символичным началом пешеходного экскурсионного сезона, который из-за аномально теплой погоды в этом году начался почти на месяц раньше.
"Министерство туризма Самарской области всегда на связи с участниками туристической отрасли, и мы готовы поддерживать подобные инициативы", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
"В этом году нам исполняется 10 лет, и мы открываем пешеходный сезон традиционной акцией. Ежегодно с нами собирается более 300 человек, которые хотят узнать больше о любимой Самаре!", — рассказали организаторы акции.
Условия участия уточняйте у организатора.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....