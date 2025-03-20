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Туризм Общество

Экскурсионный сезон в Самаре откроется акцией "10 бесплатных экскурсий от "Город-курорт"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 марта, в 18:00 в Самаре состоится серия бесплатных экскурсий. В мероприятии могут принять участие все желающие.

Фото: Волга Ньюс

Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города, а также познакомят с разнообразием архитектуры Самары. Организатор акции — агентство нестандартных экскурсий по Самаре "Город-курорт", при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.

Акция "Города-курорта" стала уже традицией и символичным началом пешеходного экскурсионного сезона, который из-за аномально теплой погоды в этом году начался почти на месяц раньше.

"Министерство туризма Самарской области всегда на связи с участниками туристической отрасли, и мы готовы поддерживать подобные инициативы", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

"В этом году нам исполняется 10 лет, и мы открываем пешеходный сезон традиционной акцией. Ежегодно с нами собирается более 300 человек, которые хотят узнать больше о любимой Самаре!", — рассказали организаторы акции.

Условия участия уточняйте у организатора.

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