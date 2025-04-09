О туристических объектах Самарской области и волжских специалитетах рассказали на страницах изданий федеральных транспортных компаний

В преддверии начала летнего туристического сезона на страницах изданий федеральных транспортных кампаний вышли материалы, посвященные Самарской области.
Развитие туристического потенциала, привлечение туристов в регион является приоритетами работы регионального министерства туризма. Размещение информации на страницах изданий федеральных перевозчиков позволило охватить различные целевые аудитории и рассказать о самых ярких и вкусных туристических предложениях нашей области.
Во время полета пассажиры "Аэрофлота" могут отправиться в путешествие в Самарскую область и узнать о том, как на одной улице разместились здания модерна, деревянного зодчества и неоготика; почему Самарскую область называют местом гедонизма; задуматься о покорении горы Стрельной, захотеть попробовать блюда волжской кухни, ощутить бриз Жигулевского моря, прошагать одну из самых больших площадей Европы и собрать свое уникальное путешествие в Самарский край.
Под стук колес пассажирам РЖД со страниц журнала рассказали о гастрономических открытиях, которые ожидают гостей Самарского области, о бещевской вишне, сызранском помидоре, и почему так ценится торт "Паутинка".
В материалах также рассказали о национальном туристском маршруте "Жигулевские выходные", являющимся главной программой путешествий по Самарской области.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....