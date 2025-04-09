О туристических объектах Самарской области и волжских специалитетах рассказали на страницах изданий федеральных транспортных компаний

В преддверии начала летнего туристического сезона на страницах изданий федеральных транспортных кампаний вышли материалы, посвященные Самарской области.

Развитие туристического потенциала, привлечение туристов в регион является приоритетами работы регионального министерства туризма. Размещение информации на страницах изданий федеральных перевозчиков позволило охватить различные целевые аудитории и рассказать о самых ярких и вкусных туристических предложениях нашей области.

Во время полета пассажиры "Аэрофлота" могут отправиться в путешествие в Самарскую область и узнать о том, как на одной улице разместились здания модерна, деревянного зодчества и неоготика; почему Самарскую область называют местом гедонизма; задуматься о покорении горы Стрельной, захотеть попробовать блюда волжской кухни, ощутить бриз Жигулевского моря, прошагать одну из самых больших площадей Европы и собрать свое уникальное путешествие в Самарский край.

Под стук колес пассажирам РЖД со страниц журнала рассказали о гастрономических открытиях, которые ожидают гостей Самарского области, о бещевской вишне, сызранском помидоре, и почему так ценится торт "Паутинка".

В материалах также рассказали о национальном туристском маршруте "Жигулевские выходные", являющимся главной программой путешествий по Самарской области.