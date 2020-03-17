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Энергетика ТЭК

В прошлом году ССК пресекла незаконное потребление 21 млн кВт*ч электроэнергии

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская сетевая компания проводит регулярную работу по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии. В марте в ходе одной из проверок, которая прошла в Самаре, контролеры ССК выявили очередной случай бездоговорного потребления электричества.

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

На пересечении улицы 22-го партсъезда и пр. Карла Маркса работала автогазозаправка, у собственника которой не оказалось договора энергоснабжения. Оказалось, что провод, питающий АГЗС, был самовольно подключен к воздушной линии АО "ССК". В соответствии с федеральным законодательством по данному факту был составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, и монтеры ССК приостановили энергоснабжение заправки, обрезав провод на опоре. Теперь, чтобы восстановить подачу электричества, собственнику необходимо будет оплатить сумму по акту за незаконно потребленную электроэнергию и заключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

"Значимость работы контролеров ССК по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии обуславливается тем, что, самовольно подключаясь к электросетям, нарушители ставят под угрозу надежность электроснабжения других, добросовестных потребителей, — рассказал начальник отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО "ССК" Евгений Воронков. — Превышается заявленный объем потребления — энергооборудование может выйти из строя, что приведет к аварийному отключению электроэнергии".

Средства, которые возвращает сетевая компания в результате выявления подобных нарушений, идут на развитие и модернизацию электросетевого комплекса Самарской области.

Всего в 2019 году службой контроля учета АО "ССК" проведено 217 тысяч проверок. В ходе этой работы было выявлено 120 фактов безучетного потребления электроэнергии объемом 4 млн кВт*ч и 360 фактов бездоговорного потребления объемом 17 млн кВт*ч. Контролеры ССК из года в год наращивают профессиональные компетенции, в результате чего пресекают хищение значительно большего объема электроэнергии, и у нарушителей остается все меньше шансов на использование бесплатного электричества.

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