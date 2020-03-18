Tele2 обнуляет звонки на "горячие линии" и доступ к стопкоронавирус.рф

Tele2 обнулила для своих клиентов стоимость звонков на "горячие линии" по коронавирусу. Оператор также сделал бесплатным доступ к сайту стопкоронавирус.рф.

Tele2 принимает ряд продуктовых решений для лучшего информирования населения о коронавирусе, предотвращения распространения заболевания и более эффективного соблюдения официальных рекомендаций по борьбе с пандемией.

Оператор обнулил стоимость звонков для своих абонентов из любого региона присутствия Tele2 России на московские "горячие линии" по коронавирусу:

7 (495) 870 45 09 - телефон столичного департамента здравоохранения для обращений граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; путешественники, обязанные пройти двухнедельный режим самоизоляции, могут позвонить на номер для получения больничного листа.

7 (499) 251 83 00 - общий телефон департамента здравоохранения города Москвы, куда можно адресовать вопросы о коронавирусе.

Помимо бесплатных звонков на справочные линии, Tele2 сделала сайт стопкоронавирус.рф доступным всем абонентам вне зависимости от оплаты тарифа и наличия пакета трафика. Ресурс создан для объективного информирования населения о распространении вируса и борьбы со слухами.

Tele2 будет следить за развитием ситуации с распространением инфекции и предлагать абонентам новые решения для более эффективной борьбы с заболеванием.