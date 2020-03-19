Дмитрий Азаров: Никаких ограничений и перебоев с поставками продуктов нет

В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил несколько крупных гипермаркетов региональной столицы и проверил наличие необходимых товаров на полках.

В последние несколько дней наблюдается ажиотажный спрос на отдельные товары питания, быта и личной гигиены. В связи с большой покупательской активностью полки на прилавках магазинов быстро пустеют, и в социальных сетях все чаще появляются соответствующие фотографии.

В первую очередь люди берут крупы (больше всего гречку и рис), а еще макароны, муку и масло. Кроме того, почти во всех магазинах выкуплены запасы антисептиков. Именно наличие этих товаров в первую очередь проверил глава региона.

Дмитрий Азаров заехал в недавно открывший торговый центр на Московском шоссе, в котором находится гипермаркет "Лента". Накануне жители областной столицы жаловались, что полки в нем совершенно пусты.

На входе в торговый зал каждому покупатели предлагают обработать руки специальным стерильным раствором. Жидкость стоит на видном месте, рядом с информационной стойкой. Стоит отметить, что все сотрудники гипермаркета работают в масках и перчатках. После обслуживания каждого покупателя касса дезинфицируется, регулярно проводится влажная уборка.

Дмитрий Азаров в первую очередь поинтересовался наличием в продаже антисептических средств. Работники торгового зала пояснили, что гели для рук на спиртовой основе раскупили мгновенно, однако запас влажных антибактериальных салфеток есть - недостатка здесь не предвидится.

Глава региона обратил внимание на полки с крупами - это самый "ходовой" товар в последние дни. Работники торгового зала пояснили, что иногда просто не успевают выкладывать продукты, оттого полки и пустеют. По словам директора гипермаркета, никакого дефицита на данный момент нет. Поставки осуществляются ежедневно без каких-либо сбоев - средний запас продуктов магазина рассчитан примерно на 10 дней. Кроме того, товары, спрос на который растет, привозят в большем объеме, чем обычно.

Дефицита макаронных изделий, муки и масла также нет. Гречку разбирают быстро, но запасы постоянно пополняются. В большом количестве на полках есть охлажденное мясо, замороженные полуфабрикаты и морепродукты. Поставщики, в том числе и местные, завозят свои продукты несколько раз в неделю. Свежие овощи, фрукты, молочная продукция, хлебобулочные изделия - все в изобилии.

Особое внимание Дмитрий Азаров обратил на полки, где представлены товары под брендом "Сделано в Самарской области". Здесь тоже никаких перебоев - товары производителей региона в полном объеме представлены в гипермаркете.

Что важно, цены сохранились на прежнем уровне. Кроме того, все также действуют акции на отдельные группы товаров, поэтому продукты по скидке - тоже доступны.

Губернатор пообщался и с покупателями. По словам людей, все, что необходимо для привычного и сбалансированного ежедневного питания, можно найти с легкостью.

Стоит отметить, что вопрос обеспеченности продовольствием находится на постоянном контроле правительства Самарской области. Созданный оперативный штаб осуществляет мониторинг товаров. Руководители магазинов и региональных сетей гипермаркетов ежедневно направляют отчет о количестве имеющегося товара, а также о поставках. Вся информация поступает в министерство промышленности и торговли области.

"Потребности Самарского региона закрываются в полном объеме. Никаких ограничений и перебоев с поставками нет", - заверил Дмитрий Азаров покупателей.

Губернатор посетил еще одну крупную в Самаре торговую точку - семейный гипермаркет "Магнит". Как отметили работники торгового зала, количество покупателей за последние дни увеличилось, но ненамного. В течение дня в основном разбирают рис, к вечеру пустеют полки с гречкой. По словам директора гипермаркета, каждое утро происходит очередная поставка в магазин крупы, и торговые ряды заполняются вновь. Машины с товарами приезжают несколько раз в день, поэтому дефицита нет и здесь. Кроме того, магазин имеет и собственный запас, которого хватит в среднем на неделю.

Цены те же, за последние дни они не увеличились. Причем как на продукты, которые входят в так называемую потребительскую корзину, так и на бытовые товары и средства личной гигиены.

По итогам осмотра глава региона поручил председателю правительства и профильному министерству провести отдельную встречу с дирекцией торговых сетей, чтобы детально обсудить наличие продовольственных запасов. Такая встреча пройдет сегодня же, в четверг, 19 марта.