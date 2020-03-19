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Власть и политика

Самарцы стали финалистами всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"

МОСКВА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершились очные этапы по специализациям конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Финалистами треков "Финансы и технологии" и "Наука" стали 60 человек, сообщил генеральный директор АНО "РСВ", руководитель конкурса Алексей Комиссаров. В полуфинале специализации "Наука" участвовали 214 конкурсантов из 52 регионов России. Самарскую область представляли семь человек.

В сотню лучших ученых страны вошли трое: декан электротехнического факультета СамГТУ Александр Ведерников, проректор Самарского университета Андрей Прокофьев и директор ОЦ "Южный Город" Владимир Кильдюшкин.

Победители конкурса по специализации "Наука" получат возможность:

  • занять управленческие позиции в регионах, где реализуются программы развития НОЦ, в Министерстве науки и высшего образования РФ и региональных профильных Министерствах, должности руководителей лабораторий и заведующих кафедрой в ведущих вузах и научных организациях; руководителей научных и образовательных проектов в корпоративном секторе;
  • войти в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию;
  • пройти образовательные программы и стажировки в ведущих вузах страны и научных организациях;
  • получить в наставники членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса (1 год личных консультаций).

В полуфинале конкурса по специализации "Финансы и технологии" приняли участие 198 участников из 47 регионов России. Полуфинал и финал проходили 15-17 марта. Самарскую область представляли два человека. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в решении кейсов, мастер-классах. Александр Свистунов, руководитель ООО "Программные технологии", вошел в топ 30 победителей специализации "Финансы и технологии".

Победители конкурса "Лидеры России" по специализации "Финансы и технологии" получили сертификат на обучение по программе развития цифровых навыков Корпоративного университета Сбербанка,
мобильную приставку онлайн кинотеатра Окко Smart box, подборку книг из Библиотеки Сбербанка по искусственному интеллекту, возможность работать с наставником из числа топ-менеджеров Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему (1 год наставничества).

Напомним, ранее из четырех полуфиналистов от Самарской области в треке "Здравоохранение" в сотню лучших управленцев вошла заместитель главного врача Новокуйбышевской центральной городской больницы Елена Титова.

25 февраля был объявлен старт третьего Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика". За сутки, прошедшие с открытия регистрации на проект, организаторы получили 8270 заявок из всех федеральных округов России.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия - страна возможностей". Среди наставников конкурса губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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