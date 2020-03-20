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Литература Культура

СОУНБ проведет онлайн-презентацию нового романа Максима Замшева "Концертмейстер"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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СОУНБ 29 марта в 15:00 проведет онлайн творческий вечер литератора, главного редактора "Литературной газеты" Максима Замшева (16+). Автор представит свой новый роман "Концертмейстер".

Посмотреть видеопрезентацию можно будет в соцсетях СОУНБ.

"Концертмейстер" - психологический роман о превратностях судьбы талантливого композитора и исполнителя в XX веке в СССР. Новый роман о жизни семьи Норштейнов-Храповицких прост и сложен одновременно.

Максим Замшев является другом областной научной библиотеки. В последний раз он приезжал в Самару в сентябре 2019 г. во время творческого вечера на презентации книги "Икар мне друг".

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