СОУНБ проведет онлайн-презентацию нового романа Максима Замшева "Концертмейстер"

СОУНБ 29 марта в 15:00 проведет онлайн творческий вечер литератора, главного редактора "Литературной газеты" Максима Замшева (16+). Автор представит свой новый роман "Концертмейстер".

Посмотреть видеопрезентацию можно будет в соцсетях СОУНБ.

"Концертмейстер" - психологический роман о превратностях судьбы талантливого композитора и исполнителя в XX веке в СССР. Новый роман о жизни семьи Норштейнов-Храповицких прост и сложен одновременно.

Максим Замшев является другом областной научной библиотеки. В последний раз он приезжал в Самару в сентябре 2019 г. во время творческого вечера на презентации книги "Икар мне друг".