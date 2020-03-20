Кабельные операторы предоставят бесперебойный интернет клиентам, вынужденно находящимся дома

"Ростелеком" принял комплекс мер, направленных на бесперебойное предоставление телекоммуникационных услуг. Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения. Для домашних телефонов "Ростелеком" вводит безлимитное общение внутри сети - при звонках на мобильные номера "Ростелекома" и Tele2 Россия.

Для Wink и интерактивного ТВ "Ростелеком" открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей.

Для того чтобы клиенты всегда были на связи, "Ростелеком" обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

"Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в Интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы решили поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней, причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры - в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами, много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации", - подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Предложения "Ростелекома" действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

К инициативе присоединился и Дом.ру. В сообщении компании говорится, что многим людям сейчас приходится дольше оставаться дома - работать и учиться удаленно. Поэтому с 23 марта по 30 апреля будет открыт доступ к лучшему образовательному, детскому, теле- и киноконтенту без дополнительной платы.

Кроме того, с 20 марта по 30 апреля клиентам Дом.ru будет увеличена скорость интернета до 100 Мбит/с без дополнительной платы и при наличии технической возможности. Самостоятельно это можно будет сделать в личном кабинете, на сайте компании или в мобильном приложении.