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Губернатор Власть и политика

Медики получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом в регионе

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 марта, губернатор Дмитрий Азаров выступил в прямом эфире на телеканале ГТРК "Самара" по поводу ситуации с распространением и борьбой с коронавирусом в Самарской области.

Вопрос главе региона задал врач Тольяттинской городской больницы №5 Николай Каравашкин. Напомним, эта больница первой столкнулась с заболевшим коронавирусом жителем Тольятти, приехавшим из Испании, и оказала ему помощь. Вопрос касался возможных дополнительных выплат медикам, которые сейчас работают в усиленном режиме.

Дмитрий Азаров в первую очередь поблагодарил врача за помощь в борьбе с коронавирусом и передал благодарность его коллегам.

Как заверил глава региона, им сейчас уже принято решение о том, что врачи получат за эту работу надбавки, которые составят не менее 30% к зарплате. Они будут начислены уже за март.

Дополнительные средства будут выделены медикам и из резервного федерального фонда. Кроме того, поступят и дополнительные деньги на оснащение больниц и создание резерваторов в регионе. "20 млн рублей мы уже сейчас получили из федерального бюджета", - отметил Дмитрий Азаров.

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