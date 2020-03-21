Самарская областная библиотека открывает доступ ко многим электронным ресурсам

Самарская областная универсальная научная библиотека предоставила доступ к самым востребованным и популярным электронным ресурсам всем жителям региона.

"Даже если вы никогда не были записаны в нашу библиотеку, заходите на наш сайт, выбирайте меню "Личного кабинета", создавайте свой аккаунт и читайте", — предлагают в библиотеке.

Знакомиться с новинками "ЛитРес", конспектировать свежие статьи из научных журналов, заниматься самообразованием в области психологии, истории, искусства, финансов, управления, маркетинга и т. д. можно бесплатно.

Посетителям "виртуальной читалки" предлагают ознакомиться с библиотеками "Гребенников" и "БиблиоРоссика", полнотекстовой базой ЭБС IPRbooks, международной библиографической базой данных Web of Science, собранием научных журналов компании "East view", а также с наиболее полной онлайн-коллекцией по медицине, техническим, гуманитарным и естественным наукам SpringerLink.

В "виртуальном читальном зале" можно выбрать полезный сетевой ресурс из перечня, к которому возможен удаленный доступ. В официальных группах библиотеки в соцсетях пользователей будут знакомить с принципами работы "виртуальной читалки". Там же можно будет задать вопросы по работе сервиса, узнать о новинках.

"Также в свободном доступе для всех интернет-пользователей находится наша электронная библиотека, где представлены оцифрованные раритеты из фонда отдела редких книг, уникальные материалы о Самарском крае, самарские газеты и журналы дореволюционного и советского времени и другие ценные издания. Если возникли вопросы по удаленной работе с ресурсами библиотеки, можно обратиться к онлайн-консультанту. Специалист на связи с вами в часы работы библиотеки", — комментируют сотрудники библиотеки.