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Общество

Из-за сильного снегопада Самару сковали девятибалльные пробки

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром в понедельник, 23 марта, из-за сильного снегопада Самара встала в девятибалльных пробках.

Фото: Яндекс.Карты

Согласно данным сервиса "Яндекс-Пробки", самые большие заторы сейчас на Московском шоссе: по направлению "в город" движение стоит от ул. Георгия Димитрова до пересечения с ул. Авроры, "из города" — от ул. Маломосковской до ул. Авроры. Также в многокилометровой пробке оказались автомобилисты на Южном шоссе, направляющиеся в областной центр: пробка там начинается еще от подъезда к пересечению с Уральским шоссе и заканчивается уже за Ясским переулком. Также стоят улицы Партизанская, Аэродромная, Авроры, пр. Кирова и Ракитовское шоссе. Проблемы с разъездом испытывают автолюбители в Куйбышевском районе. Затруднено движение на ул. Уральской и Кряжском шоссе, улицах Белорусской и Народной. По городу "Яндекс-Пробки" отображают несколько ДТП.

"В такую погоду задержки в работе общественного транспорта, к сожалению, неизбежны — накануне МЧС объявило оранжевый уровень опасности. Приносим извинения за неудобства", — обратились утром к жителям Самары представители городского дептранса.

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