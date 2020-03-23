ПГК координирует погрузку на Куйбышевской железной дороге

Первая грузовая компания ускорила оборот цистерн на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) почти на сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до двух суток. Результат достигнут благодаря активной работе с грузополучателями, грузоотправителями и РЖД по своевременной доставке и разгрузке вагонов.

"Мы планировали выгрузку с учетом подхода подвижного состава, а также координировали погрузку на полигоне КбшЖД. В частности, совместно с технологами компании "РН-Транс" была отработана схема доставки нефтепродуктов со станции Новокуйбышевская грузополучателям на станции Водинская и Жигулевск с учетом загруженности путей необщего пользования. Кроме того, диспетчерский аппарат ПГК своевременно информирует клиентов об оперативной обстановке на станциях. Это позволяет избегать скопления ожидающих разгрузки вагонов. Раньше эти факторы не учитывались", - рассказал заместитель директора Самарского филиала ПГК по организации перевозок Виталий Мурский.

Кроме того, специалисты ПГК проводят логистический консалтинг для клиентов, рассылают уведомления о сроках подхода и факте прибытия вагонов под выгрузку, что позволяет партнерам своевременно корректировать свою работу. Филиал дополнительно контролирует отгрузку в адреса региональных получателей, допускающих простои более трех суток. Оператор готов масштабировать практики на все предприятия Поволжья.