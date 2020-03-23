Дмитрий Азаров поручил минтрансу корректировать уборку дорог от снега онлайн

В понедельник, 23 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами регионального правительства, главами муниципалитетов и ведомств. Участники обсуждали реализацию нацпроектов, подготовку к детской летней оздоровительной кампании, оперативную обстановку в регионе и ряд других вопросов.

Центральной темой совещания стал обильный снегопад, накрывший Самарскую область в последние сутки. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что на территории региона введен оранжевый уровень опасности из-за аномального снегопада: уже выпало больше трети от месячной нормы осадков, и осадки в виде мокрого снега и дождя продолжат идти до середины текущей недели.

Для того чтобы справиться с последствиями снегопада, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, на региональных дорогах в ночную смену работало более 340 единиц спецтехники, а в дневное время их количество увеличено до 427 единиц.

"Все дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии. Затруднения сейчас возникают из-за движения фур, и ГАИ ограничивает движение по трассе Самара - Волгоград по территории Самарской области и Саратовской области, - доложил министр. - В ночной период и на утро федеральные дороги также были в проезжем состоянии, небольшое затруднение движения было на М5 в районе Тольятти".

Глава Самары Елена Лапушкина также добавила, дороги и дворы областной столицы сейчас расчищают от снега 234 единицы техники и 550 рабочих. Она отметила, что большая часть уборочной техники была переведена на летний режим работы - с многофункциональных машин были сняты пескоразбрасыватели и ковши для уборки снега. Специалистам потребовалось время, чтобы вновь переоборудовать технику и вывести ее на расчистку улиц.

"С момента получения информации о неблагоприятных погодных условиях мы передали телефонограмму во все внутригородские районы, во все УК и, конечно, перепрофилировали работу муниципальных предприятий и подрядных организаций, - пояснила Елена Лапушкина. - По нашим сложным участкам - Южное и Ракитовское шоссе - организовано дежурство погрузчиков и разбрасывателей песка. Кроме того, с учетом риска повышения температуры в готовность переведены бойлеры для откачки воды, сейчас мы подготовили 11 бойлеров в Куйбышевском и Кировском районах. Сегодня в ночь в уборке улиц планируем задействовать 260 единиц техники".

Дмитрий Азаров отметил: работа по расчистке объектов улично-дорожной сети проведена не в полную силу, коммунальным службам необходимо мобилизовать все усилия и нарастить темпы работы: "Сложности есть, и даже на областных трассах по территории города. Ни Московское шоссе, ни Ново-Садовая не в идеальном состоянии, хотя у вас сил и средств достаточно. Их состояние меня не устраивает, и я не вижу, что работы идут, ситуация требует исправления, - подчеркнул глава региона. - С учетом того, что многие люди находятся на самоизоляции, деловая активность в целом снижена, многие уже "переобули" машины на лето и сегодня не вышли на дороги, ситуация вполне позволяет организовать расчистку дорог даже в дневное время", - обратился Дмитрий Азаров министру транспорта и главам муниципалитетов.

Для того чтобы максимально эффективно выстроить работу по уборке улиц от снега и наледи, глава региона поручил Ивану Пивкину подключить к системе геопозиционирования дорожной техники "НИС-Глонасс" не только региональные, но и муниципальные службы, чтобы онлайн отслеживать работу на всех объектах улично-дорожной сети и корректировать ее в случае необходимости. В первую очередь глава региона поручил это сделать на дорогах Самарско-Тольятинской агломерации.

"Необходимо, чтобы все службы по обслуживанию дорог с точки зрения цифровых решений были сконцентрированы на ресурсе министерства транспорта. Все возможности для этого есть", - еще раз акцентировал внимание губернатор.

Дмитрий Азаров поручил уделить особое внимание содержанию подъездных путей к объектам социальной сферы и магазинам. "Мы с вами понимаем, что сейчас люди испытывают определенную тревожность и малейший сбой поставки может вернуть нам ажиотажный спрос на отдельные виды продуктов, - отметил губернатор. - Поэтому крайне важно, чтобы транспорт работал бесперебойно".

При этом на совещании было отмечено, что регион в полной мере обеспечен продуктами питания, в связи с повышенным спросом наращиваются поставки товаров первой необходимости - круп, макарон и средств гигиены. Так, министр промышленности и торговли Михаил Жданов доложил, что если на пятницу запас гречки в регионе составлял 16 дней, то сейчас он вырос до 51 дня, а риса - и вовсе до 72 дней.

Также глава региона отметил, что необходимо усилить работу по расчистке дворов, особенно тех, в которых проживает много ветеранов, людей пожилого возраста и людей с инвалидностью. Он поручил министерству здравоохранения немедленно реагировать на все возникающие жалобы по невозможности проезда автомобилей скорой помощи во дворы и, как следствие, оказания необходимой медицинской помощи людям.