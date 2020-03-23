Вышла книга Виталия Добрусина об именитом самарском велотренере Владимире Петрове

Вышла в свет книга самарского журналиста, кинодраматурга, писателя и общественного деятеля Виталия Добрусина "В гонке много поворотов", посвященная судьбе знаменитого самарского тренера, необыкновенного человека Владимира Петровича Петрова и его прославленной велосипедной команды.

Воспитанники Владимира Петрова четырежды становились олимпийскими чемпионами, 32 раза - чемпионами мира и 479 раз - чемпионами страны. Книга - это своего рода энциклопедия советского-российского велоспорта 1960-х -2010-х гг., развивающегося на фоне драматических событий прошедшей эпохи. Среди героев книги - Витор Капитонов, Игорь Макаров, Вячеслав Екимов, Александр Гусятников, Сергей Сухорученков, Сергей Никитенко, Юрий Кучерявый, Павел Тонков и многие другие. В процессе работы над книгой автор взял более сотни интервью у легенд мирового велоспорта.

Торжественная презентация книги Виталия Добрусина "В гонке много поворотов" состоится уже в апреле 2020 года и будет приурочена к дню рождения Виталия Петрова, ушедшего из жизни в 2017 году. Место проведения - Федерация велоспорта России (г. Москва).

К участию приглашены известные политические и общественные деятели. В том числе мэр Тулы, воспитанница Петрова Ольга Слюсарева (российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка - бронза в 2000 г. в Сиднее, золото и бронза и в 2004 г. в Афинах - шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России); председатель комитета по спорту Государственной думы Михаил Дегтярев, а также звезды мирового велоспорта прошлого и настоящего.

Книга "В гонке много поворотов" издана в подарочном формате на мелованной бумаге, в ней 576 страниц и около 600 иллюстраций. Она представляет большой интерес для массового читателя, кроме того, может стать бесценным изданием как для юных велосипедистов, так и для ветеранов спорта.