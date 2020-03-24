В Самарской области зарегистрировано 10,6 тыс. самозанятых

В понедельник, 23 марта, на оперативном совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с руководителями министерств и ведомств региона обсудили применение нового специального налогового режима для самозанятых граждан.

Напомним, в прошлом году проект "Самозанятые" стартовал в экспериментальном режиме в четырех субъектах страны — Москве и области, Калужском регионе и Татарстане. С начала 2020-го присоединилась и Самарская область. По данным налоговой службы губернии, на данный момент в регионе зарегистрировано 10,6 тысяч самозанятых.

Лидерами по достижению показателей являются города Жигулевск, Кинель и Сызрань, среди муниципальных районов — Большечерниговский, Шенталинский и Богатовский.

Польза для малого бизнеса — очевидна. Физические лица и индивидуальные предприниматели смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% или 6%.

"Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность", — отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. При этом, никаких отчетов сдавать не нужно, все формируется в автоматическом режиме, есть возможность оформить налоговый вычет. В этом году число самозанятых должно увеличиться в три раза — до 28,5 тысяч.

Сегодня самозанятыми оказываются услуги практически во всех областях деятельности, начиная от здравоохранения и заканчивая услугами в сфере ЖКХ.

Глава региона поинтересовался у руководителя минэкономразвития области о том, насколько активно самозанятые платят налоги, каково среднее значение платежей и как этот процесс контролируется уполномоченным ведомством.

Дмитрий Богданов отметил, что самозанятые на данный момент менее всего подвержены проверкам налоговой службы, поскольку сам режим позволяет представителям малого бизнеса формировать свою собственную позитивную историю налогоплательщика. При этом, если доходы сокращаются в силу различных обстоятельств, индивидуальный предприниматель не попадает под проверку прокуратуры.

"Это крайне важно, особенно сейчас, в период действия ограничений, когда массовые мероприятия отменены, и индивидуальные предприниматели теряют значительные доходы", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что необходимо подумать над дополнительными мерами поддержки самозанятых на уровне региона — в дополнение к тем, что уже есть на федеральном. Глава области поручил организовать встречу с представителями малого бизнеса, чтобы определить возникающие на данный момент проблемы и совместно наметить пути их решения.