Студентка Самарского политеха победила в проекте "Профстажировки 2.0"

Студентка Самарского политеха стала победителем проекта "Профстажировки 2.0", предложив способы привлечения туристов на Северный Кавказ, сообщает пресс-служба вуза.

Победители всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют АНО "Россия — страна возможностей" и Общероссийский народный фронт, были объявлены во вторник, 24 марта. В число лучших вошла студентка архитектурного факультета СамГТУ Юлия Гречушникова.

Девушка выбрала кейс Минэкономразвития России на тему "Развитие нового направления туризма на курортах Северо-Кавказского федерального округа в целях обеспечения их круглогодичной загруженности". Она предложила проект по увеличению турпотока и повышению узнаваемости комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкессии. Работа была выполнена под руководством декана факультета дизайна политеха Светланы Малышевой и профессора кафедры "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" Дениса Литвинова.

"Я считаю, что моя будущая профессия неразрывно связана с туризмом и гостеприимством, ведь архитектор в первую очередь думает о людях, для которых создает комфортную и благоприятную среду, — отмечает Юлия. — Чтобы качество отдыха соответствовало международному уровню, я предложила разнообразить инфраструктуру на территории курорта. В частности, путем создания стилизованного парка, необычного арт-объекта и строительства креативного жилищного фонда. Кроме того, развитие курорта создаст дополнительные рабочие места, поддержит местную культуру, сократит миграцию населения и привлечет инвестиции".

Студентка добавляет, что решить кейс ей помог не только интерес к теме, но и опыт участия в российских и международных архитектурных конкурсах, выставках и воркшопах. Во время учебы она неоднократно создавала проекты по благоустройству скверов и реконструкции парка.

Юлия работала над проектом с октября по январь. Затем жюри конкурса оценивали проекты, загруженные в личные кабинеты на сайте "Профстажировки 2.0". Авторы лучших работ были приглашены на церемонию награждения в Москву.

Победителями первой волны проекта стали 505 студентов российских вузов и ссузов. Каждый из них показал реальные деловые качества и компетенции и получил приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний.