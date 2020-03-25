"Ростелеком" откроет бесплатный доступ в Wink финалистам олимпиады Кружкового движения НТИ

Участники заключительного тура олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) получат специальный промокод от "Ростелекома", который позволит с любого устройства бесплатно смотреть в Wink познавательные фильмы и образовательный контент от лучших преподавателей страны.

Для участников олимпиады в Wink создан специальный тематический раздел "Олимпиада КД НТИ", в котором собраны лучшие художественные фильмы про искусственный интеллект, роботов, технологии и будущее человечества.

В разделе "Учись онлайн" участникам доступны эксклюзивные онлайн-курсы для школьников по разным предметам, которые позволят изучить и закрепить учебную программу, а также подготовиться к экзаменам. В этом разделе школьники также узнают о современных цифровых технологиях, научатся развивать логику, память и креативность, формировать здоровые привычки и даже петь.

Получать новые знания с Wink — это прекрасная возможность обучаться дистанционно в самых удаленных уголках страны с лучшими преподавателями и высоким качеством учебных материалов, соответствующих федеральным стандартам.

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