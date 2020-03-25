16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минтранс ищет планировщика развития транспортной инфраструктуры региона Самарский метрополитен получил новый поезд Самарцев предупреждают о возможном росте киберугроз при удаленной работе Tele2 обнуляет звонки на "горячие линии" и доступ к стопкоронавирус.рф Самарская ИТ-компания создаст систему электронного документооборота для госструктур

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.

Для того, чтобы клиенты — представители малого и среднего бизнеса непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, "Ростелеком" не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет.

"Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации", — подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

"Все наши службы работают в штатном режиме, все наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес", — добавил Валерий Ермаков.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5