Театр оперы и балета отключит подсветку в "Час Земли"

Самарский театр оперы и балета 28 марта примет участие в акции "Час Земли".

На час с 20:30 до 21:30 отключат подсветку здания театра.

Час Земли (Earth Hour) — ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы призывает всех выключить свет и другие электроприборы на час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году. Самарский театр оперы и балета участвует в глобальной акции уже пятый год подряд.