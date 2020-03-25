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Культура

Театр оперы и балета отключит подсветку в "Час Земли"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр оперы и балета 28 марта примет участие в акции "Час Земли".

На час с 20:30 до 21:30 отключат подсветку здания театра.

Час Земли (Earth Hour) — ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы призывает всех выключить свет и другие электроприборы на час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году. Самарский театр оперы и балета участвует в глобальной акции уже пятый год подряд.

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