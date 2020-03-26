Самарский агропарк работает в обычном режиме, усилены меры санитарной обработки

В четверг, 26 марта, губернатор Дмитрий Азаров проверил работу одного из крупнейших ярмарочных комплексов Самарской области - агропарка - в условиях особой эпидемиологической обстановки.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу ситуации с эпидемией коронавируса. Он отметил, для того, чтобы пресечь распространение инфекции, в стране вводится целый комплекс мер: следующая неделя объявлена нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом все структуры жизнеобеспечения будут работать. Губернатор взял этот вопрос на особый контроль.

Директор агропарка рассказал, что сейчас на территории всего комплекса усилены меры санитарной обработки: установлены стойки для дезинфекции рук, торговые ряды регулярно обрабатываются специальным раствором, продавцы работают в масках и перчатках. Изменения затронули только санитарно-эпидемиологические правила работы, в остальном агропарк работает в штатном режиме.

Дмитрий Азаров поинтересовался у продавцов, как осуществляются поставки продуктов, какие пользуются наибольшим спросом. В разговоре выяснилось, что поставки идут в плановом порядке, дефицита нет ни по одной категории товаров. Еще неделю назад наблюдался ажиотажный спрос на продукты первой необходимости, но сейчас он пошел на спад.

"Сейчас не стоит ожидать, что будет много покупателей. Очень надеюсь, что люди разумно подойдут к закупкам, объединят усилия: кто-то один будет приезжать, закупать все необходимое, соблюдая самоизоляцию", - сказал Дмитрий Азаров. Он пожелал землякам здоровья, призвал не поддаваться панике и соблюдать необходимые правила, которые помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции.