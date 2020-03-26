Неизвестный сообщил о минировании самолета, летевшего из Москвы в Самару

В четверг, 26 марта, в 17:00 поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, летевшего из Москвы в Самару. Об этом сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным представителя прокуратуры, самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 15:55 по самарскому времени и должен был приземлиться в Курумоче в 17:45.

На рейс зарегистрировались 86 пассажиров, в том числе шестеро детей, пятеро из которых младше 12 лет, еще одному нет и 2 лет.

Кристина Кулик уточнила, что анонимное сообщение о минировании воздушного судна поступило на электронный адрес авиакомпании.

В итоге самолет приземлился в аэропорту Курумоч в штатном режиме.

"На воздушном судне не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ", - пояснила представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.