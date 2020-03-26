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Неизвестный сообщил о минировании самолета, летевшего из Москвы в Самару

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, в 17:00 поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета авиакомпании S7 Airlines, летевшего из Москвы в Самару. Об этом сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным представителя прокуратуры, самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 15:55 по самарскому времени и должен был приземлиться в Курумоче в 17:45.

На рейс зарегистрировались 86 пассажиров, в том числе шестеро детей, пятеро из которых младше 12 лет, еще одному нет и 2 лет.

Кристина Кулик уточнила, что анонимное сообщение о минировании воздушного судна поступило на электронный адрес авиакомпании.

В итоге самолет приземлился в аэропорту Курумоч в штатном режиме.

"На воздушном судне не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ", - пояснила представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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