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Губернатор Власть и политика

В Тольятти в начале апреля откроют новую детскую поликлинику

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти. В Автозаводском районе глава региона встретился с коллективом Тольяттинской городской больницы № 5, а также осмотрел новое здание детской поликлиники на 500 посещений.

Фото: samregion.ru

Новый амбулаторно-поликлинический (АПК) комплекс в четыре этажа будет обслуживать порядка 20 тыс. маленьких пациентов.

"С 1985 года пациентов принимают в помещениях двух жилых домов на Бульваре Гая. Это создает определенные неудобства: чтобы попасть к узкому специалисту или сдать анализы, люди с детьми вынуждены идти в другое здание", — рассказала заведующая поликлиникой Ирина Иванова.

Главе региона показали современную регистратуру с электронной очередью, рентген-кабинет и лабораторию, укомплектованную микроскопами c эффектом 3D. Есть в больнице и изолированный инфекционный бокс с отдельным входом. "Главное, чтобы соблюдались принципы бережливой поликлиники: должна быть выстроена правильная маршрутизация пациентов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас готовность здания составляет 100%. В настоящее время идет установка и тестирование нового современного оборудования. Врачи проходят необходимое обучение и повышение квалификации. "Осталось устранить мелкие строительные недоделки, провести генеральную уборку и можно переезжать", — заверил главный врач городской поликлиники № 3 Рауф Кирасиров.

Губернатор поручил максимально ускорить процесс. "Этого объекта жители района ждут очень давно. Мы не можем подвести горожан: сегодня буквально каждый день на счету", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам Рауфа Кирасирова, переезд запланирован на 4–5 апреля, а уже в понедельник здание откроет двери для первых пациентов.

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