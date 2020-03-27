Тольятти готовится к празднованию 50-летия выпуска первой машины ВАЗ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу реализации программы празднования 50-летнего юбилея выхода первой машины с конвейера Волжского автозавода. Участие в нем приняли руководители министерств регионального правительства, представители Администрации Тольятти и руководства АвтоВАЗа.

Решением губернатора 2020 год в Самарской области объявлен годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. В юбилейный год город получит дополнительные средства из областного бюджета на реализацию инвестиционных, инфраструктурных и социальных программ. В течение всего года для жителей Тольятти и всего региона будут организованы масштабные праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Глава областного кабмина отметил, что сейчас в зоне риска находится вопрос по реконструкции драматического театра "Колесо". Проектно-сметная документация уже готова. Стоимость работ оценивается в 650 млн рублей. "Сейчас мы ведем работы с Министерством культуры РФ. Этот объект уже дважды рассматривался на межведомственной комиссии по объектам инвестиционной программы, но пока мы так и не получили поддержку, — отметил Виктор Кудряшов. — Но уже этим летом состоится повторное рассмотрение нашей заявки. Уверен, будет принято положительное решение".

Отдельное внимание стороны уделили вопросу реконструкции набережной Волги. Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что до 15 апреля администрация города получит положительное заключение по проектно-сметной документации. "Это важно направление работы, поэтому здесь нужен постоянный контроль", — отметил Дмитрий Азаров. На выполнение работ по благоустройству территории требуется порядка 6 млрд рублей. Причем большая часть средств требуется на укрепление берега, а также ремонт инженерных сетей. "Было проведено обследование и те конструкции, которые существуют, признаны аварийными", — пояснил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. Этот вопрос будет обсуждаться дополнительно.

Говоря о социальных объектах, Виктор Кудряшов отметил, что два детских сада уже введены в эксплуатацию. Еще одно дошкольное учреждение на 350 мест планируют открыть уже к 1 июня текущего года — строительно-монтажные работы уже на стадии завершения.

"По другим объектам у нас опасений нет, — подчеркнул председатель правительства области. — Готовность спорткомплекса "Акробат" составляет сейчас 40%, по плану он должен быть введен в августе. Строительство ФОКа на Певческом поле мы планируем завершить в сентябре. Уже в ближайшее время начнутся отделочные работы — там достаточно большой объем. Сквер 50-летия АвтоВАЗа будет открыт для посетителей уже в апреле".

Школу на 1600 мест в 21-м квартале начнут строить уже в этом году — за счет средств областного бюджета. Часть денег уже предусмотрена. В 2021 г. дополнительные средства поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Образование". Запланировано возведение еще одной школы на 350 мест. Виктор Кудряшов подчеркнул, что важно в этом году завершить проектные работы, чтобы уже в следующем начать строительство.

Один из ключевых объектов, который даст серьезный импульс экономическому развитию Автограда и Самарской области — мост через Волгу и дорога, которая будет построена в обход Тольятти в рамках международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай". "Работы там идут достаточно активно, финансовые вопросы мы держим на контроле", — отметил премьер-министр региона.

В рамках проекта "Время Тольятти", администрация города запустила интернет-проект "Встретимся в чате". Там организованы различные конкурсы видеороликов, фотографий, рисунков. "И мы уже сейчас видим отдачу — большое количество жителей подключилось к этому проекту", — отметил Сергей Анташев. Там же проходят и тренировки онлайн, что актуально в сложившейся ситуации.

"Давайте этот опыт мы внимательно изучим. Уверен, он нам пригодится не только в Тольятти, а в целом на территории региона особенно сейчас, в условиях карантина, — поручил Дмитрий Азаров сотрудникам администрации губернатора. — Посмотрите, что коллеги сделали. Я считаю, что этот опыт можно взять на вооружение".

День проведения самого главного праздника сейчас обсуждается. Первый автомобиль ВАЗ 2101 или, как чаще говорят, "копейка", был выпущен 19 апреля. Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой, рассматривается вариант перенесения мероприятий на более позднюю дату.

"В этом вопросе необходимо принять взвешенное решение. Если к 19 апреля ситуация значительно изменится, а мы все готовимся к худшему, но надеемся на лучшее, то это будет первым масштабным уличным праздником. Мы должны сконцентрировать все силы", — отметил Дмитрий Азаров.