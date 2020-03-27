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ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ запускает кредитные каникулы сроком на 3 месяца для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства. Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях.

Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам "Без Бумаг" и "Бизнес-онлайн" в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка.

Также в период с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.

"ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса, — отмечает Константин Басманов, глава блока среднего и малого бизнеса ПСБ, — мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы".

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