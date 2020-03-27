В регионе разработаны меры поддержки для малого и среднего бизнеса при эпидемии коронавируса

В пятницу, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по выработке мер поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях угрозы распространения коронавируса, которое провел министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Напомним, 25 марта президент страны Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором рассказал о ряде мер, вводимых для борьбы с распространением инфекции и мерах поддержки, которые будут оказаны населению и частному сектору в сложившихся экономических условиях.

В частности, будут пролонгированы кредиты для населения и индивидуальных предпринимателей, понесших существенные финансовые потери, введены отсрочки по всем налогам, кроме НДС, сроком на 6 месяцев, по страховым взносам для микропредприятий, а также мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, взыскании долгов и штрафов.

На совещании Максим Решетников и руководство всех 85 регионов обсудили шаги по реализации поручений президента, а также рассмотрели возможность введения дополнительных мер как на федеральном, так и на местном уровне.

"В фокусе в первую очередь должны быть вопросы сохранения рабочих мест, сохранения уровня занятости, — отметил Максим Решетников. — Нам нужно помочь бизнесу переждать это непростое время".



По поручению Дмитрия Азарова Самарская область одна из первых начала разработку мер поддержки бизнеса. Правительство региона уже подготовило целый пакет предложений, которые помогут предприятиям малого и среднего бизнеса стабилизировать положение в непростой экономической ситуации. Меры, разработанные губернией, заинтересовали федеральное министерство и были переданы для детального анализа.