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Малый бизнес Экономическая политика

Кафе "Мир Пиццы" продолжает работать дистанционно

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Весь российский общепит переживает непростые времена. Тем приятнее сознавать, что люди, которые в нем трудятся, заботятся о клиентах и перестраивают свою работу.

В связи со сложившейся ситуацией и введением новых ограничительных мер есть изменения и в работе самарских заведений. Кафе на улице Енисейской, 49 продолжит свою работу в особом режиме.

Заказы во время карантина будут приниматься через сайт samara-pizza.ru и мобильное приложение (mirpizza.4mobile.me). Каждый сможет сделать заказ на доставку на дом или бесконтактный самовывоз из нашего кафе. "Мы поддерживаем всех, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих, и сделаем наши доставки оперативными и безопасными для", — говорят сотрудники кафе.

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