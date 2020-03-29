Стал известен расширенный список товаров первой необходимости Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 29 марта внес дополнительные изменения в постановление от 16 марта "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCoV" на территории региона.

Документ, в которым увеличен перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных, подготовлен по поручению руководителя области в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочих дней и на основе распоряжения председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Всего в список вошло 25 пунктов. Среди них детские товары, включая соски, в том числе для бутылочек.

К списку бытовой продукции добавлены мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, а также средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и средства дезинфекции.

Помимо этого продавать будут линзы, очки и их части.

На предстоящей неделе можно будет приобрести и зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты.

Работать будут АЗС и АГЗС. Можно будет купить запчасти для машин, включая смазочные материалы, шины, покрышки и камеры.

Среди товаров первой необходимости кабельная продукция, элетрооборудование, бытовые, электронные, оптические приборы и компьютеры.

Можно будет приобрести семена и саженцы, садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы, сантехнику.

Работать будут и салоны сотовой связи, на случай, если необходимо приобрести новую sim-карту или пополнить баланс. Ограничение не распространяется на объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с этими услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов, планшетов.

В список непродовольственных товаров вошли также спички, свечи и средства для предупреждения пожаров и пожаротушения, похоронные принадлежности.

Печатные средства массовой информации и товары, сопутствующие товародвижению, том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента — также указаны в приложении к изменениям в постановление губернатора.

Напомним, на территории России с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. В этот период вводятся ограничения на работу магазинов, кафе и ресторанов, парков и других общественных мест.