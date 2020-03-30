16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
30 студентов из Самарской области стали дипломантами олимпиады "Я - профессионал" В школах Самары прошел пробный ОГЭ по истории для родителей В самарских школах провели пробный экзамен по математике Детские сады в Самарской области будут закрыты до 3 апреля Игорь Ермоленко: "Репетиторство - это поражение родителей, школы и ребенка"

Образование Общество

30 студентов из Самарской области стали дипломантами олимпиады "Я - профессионал"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 марта, организаторы подвели итоги третьего сезона студенческой олимпиады "Я - профессионал". Дипломантами стали 3758 участников проекта из 70 регионов страны. Среди них - 30 студентов из вузов Самарской области. Таким образом, регион вошел в двадцатку лидеров в рейтинге субъектов РФ по количеству дипломантов.

Фото: samregion.ru

Среди 30 дипломантов из Самарской области - два серебряных медалиста, 11 победителей и 17 призеров. Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Дипломантами олимпиады стали студенты из 70 российских регионов. Это подтверждает, что страна богата талантами и добиться хороших результатов можно, не уезжая за тысячи километров от родного города. В проект "Я - профессионал" вовлечено много талантливых ребят, их число с каждым годом растет. Именно для них - интересующихся, мотивированных, активных - запущены проекты платформы "Россия - страна возможностей". Наша главная задача - помочь начинающим специалистам заявить о себе, реализоваться в выбранной профессии", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он добавил, что благодаря олимпиаде "Я - профессионал" формируется объективный рейтинг, отражающий уровень подготовки студентов в вузах различных регионов страны.

Дипломантами олимпиады стали студенты Самарского университета (20 человек), СамГТУ (4 человека), СГСПУ (3 человека), ПВГУС (1 человек), СамГАУ (1 человек), ТГУ (1 человек).

Олимпиада "Я - профессионал" - это масштабное практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. Задания олимпиады проверяют не только теоретические знания участников, но и прикладные профессиональные компетенции. В числе организаторов олимпиады - 26 ведущих вузов страны, Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация "Росатом" и АО "Россельхозбанк", а также Российский союз промышленников и предпринимателей и др. Задания для участников составляют преподаватели вузов-организаторов совместно с экспертами компаний-партнеров олимпиады. В 2019-2020 учебном году олимпиада "Я - профессионал" прошла в третий раз. Молодые люди подали более 675 тыс. заявок на участие в состязаниях, что на 30% больше, чем в 2018 году (523 тыс. регистраций).

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5