Дмитрий Азаров призвал всех жителей области проявить максимальную сознательность при самоизоляции

В понедельник, 30 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание, главной темой которого стала текущая обстановка по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 14 случаев заболевания, при этом 1 человек уже выздоровел — его выписали в конце минувшей недели. За прошедшие сутки новых случаев заражения не выявлено.

На данный момент под наблюдением врачей находится 4159 человек, вернувшихся из-за рубежа, и контактировавших с ними людей. По данным областного министерства здравоохранения, за прошедшее время было выдано 1834 листа нетрудоспособности, в том числе 995 — электронных.

По словам руководителя регионального оперативного штаба, заместителя председателя Правительства области Александра Фетисова, врачи в больницах на данный момент обеспечены всем необходимым. Тем не менее, уже сейчас требуются дополнительные резервы — на случай максимальной загрузки медорганизаций.

Глава региона подчеркнул: в сложившейся непростой ситуации по каждому направлению все руководители министерств области должны принимать максимально оперативные и, в то же время, взвешенные решения. "Режим работы сейчас у нас с вами другой! Я хочу, чтобы каждый из вас это понимал", — обратился Дмитрий Азаров к членам кабинета министров.

Александр Фетисов также отметил, что далеко не все жители региона соблюдают предписания врачей. Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, дни с 28 марта по 5 апреля объявлены нерабочими. Постановлением губернатора уже начиная с выходных в регионе прекратили работу пункты общественного питания, которые не имеют возможности готовить на вынос и осуществлять доставку еды на дом, а также бассейны, фитнес-центры. Чтобы избежать скопления людей, в городах и районах закрылись парки, а на набережных повесили предупреждающие объявления.

Однако многие граждане предписания проигнорировали. "Люди просто недооценивают ситуацию. Несмотря на рекомендации, в парках и на набережной было много народу, во дворах жарили шашлыки и играли в футбол, а люди из группы риска (65 +) проводили время на лавочках у подъездов", — отметил Фетисов.

Дмитрий Азаров призвал всех жителей области проявить максимальную сознательность, соблюдать рекомендации врачей и не выходить из дома без острой необходимости. Особенно это касается подростков. Ответственность за соблюдение ограничений несут родители. Несмотря на то, что каникулы были продлены, процесс обучения не должен останавливаться. Именно поэтому областной минобр готовит соответствующие рекомендации по дистанционному образованию как для учителей, так и для учеников. В ближайшее время материалы будут опубликованы на сайтах учреждений.

"Продумайте по каждому направлению такие формы дистанционного обучения, — обратился Дмитрий Азаров к руководителям министерств региона. — Такие формы сейчас очень востребованы".

Отдельное внимание было уделено работе дошкольных образовательных учреждений. В понедельник в регионе работало 57 детских садов, было открыто 105 групп, родители привели более пятисот детей. Губернатор поручил министру образования и науки Виктору Акопьяну проводить ежедневный опрос. "Детские сады будут работать, даже если приведут одного ребенка. Главное, чтобы родители заранее уведомили о том, что им не с кем оставить ребенка в связи с выходом на работу", — отметил Дмитрий Азаров.