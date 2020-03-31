16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СамАрт 3 апреля покажет на YouTube спектакль "Счастливый Ганс" Где и что смотреть из дома: самарская афиша онлайн-событий и проектов Самарский театр драмы представит премьеру документального фильма о создании спектакля “Вот так и живем” Театр драмы покажет документальный фильм о создании спектакля "Вот так и живем" Галерея "Виктория" уходит на карантин с 28 марта

Культура

СОУНБ покажет в интернете лекции проекта "Искусство видеть. Мастерская медленного чтения"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СОУНБ покажет в интернете цикл лекций проекта "Искусство видеть. Мастерская медленного чтения":

— "500 лет спустя. Кто и как предопределяет наше восхищение искусством эпохи Возрождения?" Читает доктор исторических наук Наиля Тагирова.

— "Творения эпохи Nobrow: "Искусство? Фейк? Вещь?" Читает кандидат исторических наук Ирина Колякова.

— "Абстрактный экспрессионизм: как Нью-Йорк украл идею современного искусства". Читает кандидат исторических наук Ярослав Левин.

Плейлист проекта доступен в соцсети "Вконтакте", на Ютуб-канале и сайте СОУНБ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарцы с восторгом приняли "Королевский цирк"

Самарцы с восторгом приняли "Королевский цирк"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5