СОУНБ покажет в интернете лекции проекта "Искусство видеть. Мастерская медленного чтения"

СОУНБ покажет в интернете цикл лекций проекта "Искусство видеть. Мастерская медленного чтения":

— "500 лет спустя. Кто и как предопределяет наше восхищение искусством эпохи Возрождения?" Читает доктор исторических наук Наиля Тагирова.

— "Творения эпохи Nobrow: "Искусство? Фейк? Вещь?" Читает кандидат исторических наук Ирина Колякова.

— "Абстрактный экспрессионизм: как Нью-Йорк украл идею современного искусства". Читает кандидат исторических наук Ярослав Левин.

Плейлист проекта доступен в соцсети "Вконтакте", на Ютуб-канале и сайте СОУНБ.