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Образование Общество

Школьникам Самарской области выделены продуктовые наборы за дни карантина

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области школьникам, которые получали бесплатное питание, выдадут продуктовые наборы. Об этом сообщили в министерстве образования Самарской области.

"В соответствии с поручением губернатора Самарской области учащимся, которые получали бесплатное питание, будут предоставлены наборы продуктов на период дополнительных каникул или дистанционного режима обучения", - говорится в сообщении.

Перечень продуктов, которые выдадут детям, согласован с Роспотребнадзором. За выдачу наборов отвечают образовательные организации, в которых обучаются дети. 

В министерстве уточняют, что в настоящее время проводится организационная работа с поставщиками продуктов и организаторами питания. До 5 апреля родителям детей начнется выдача недельных наборов продуктов.

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