Школьникам Самарской области выделены продуктовые наборы за дни карантина

В Самарской области школьникам, которые получали бесплатное питание, выдадут продуктовые наборы. Об этом сообщили в министерстве образования Самарской области.

"В соответствии с поручением губернатора Самарской области учащимся, которые получали бесплатное питание, будут предоставлены наборы продуктов на период дополнительных каникул или дистанционного режима обучения", - говорится в сообщении.

Перечень продуктов, которые выдадут детям, согласован с Роспотребнадзором. За выдачу наборов отвечают образовательные организации, в которых обучаются дети.

В министерстве уточняют, что в настоящее время проводится организационная работа с поставщиками продуктов и организаторами питания. До 5 апреля родителям детей начнется выдача недельных наборов продуктов.