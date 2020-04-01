Как быть, если дома есть заболевший коронавирусом

ВОЗ разработала рекомендации по безопасному уходу на дому за пациентами с коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме. В рамках данного документа лицами, осуществляющими уход и лечение, считаются родители, супруги, другие члены семьи или друзья, без формальной медицинской подготовки.

По уточнению ВОЗ, легкое заболевание может включать неосложненные симптомы вирусной инфекции верхних дыхательных путей, такие как лихорадка, усталость, кашель (с или без образования мокроты), анорексия, недомогание, мышечные боли, боль в горле, одышка, заложенность носа или головная боль. В редких случаях у пациентов могут наблюдаться диарея, тошнота и рвота. Госпитализация таких пациентов может быть невозможна ввиду большой нагрузки на систему здравоохранения или может не потребоваться, если не возникнет опасений по поводу быстрого ухудшения состояния. В этих случаях может быть рассмотрен вопрос оказания медицинской помощи на дому, если за ними могут следить и заботиться члены семьи. При этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

поместите пациента в хорошо проветриваемую отдельную комнату (т.е. с открытыми окнами и дверью);

ограничьте передвижения пациента по дому и минимизируйте общее для нахождения с пациентом пространство, убедитесь, что общие помещения (например, кухня, ванная комната) хорошо проветриваются;

члены семьи должны оставаться в другой комнате или, если это невозможно, соблюдать дистанцию не менее одного метра от больного человека;

количество лиц, осуществляющих уход за пациентом, должно быть ограничено — в идеале, назначьте одного здорового человека без хронических заболеваний или ослабленного иммунитета, посетители не должны допускаться, пока пациент полностью не выздоровит и у него не исчезнут все признаки и симптомы коронавируса;

выполняйте гигиеническую обработку рук после любого контакта с пациентом или его непосредственным окружением, до и после приготовления пищи, перед едой, после пользования туалетом и всякий раз, когда руки выглядят загрязненными;

при мытье рук с мылом и водой предпочтительно использовать одноразовые бумажные полотенца для сушки рук или используйте чистые полотенца и часто меняйте их;

чтобы сдержать дыхательные выделения, пациенту должна быть предоставлена медицинская маска, которую он должен носить постоянно и ежедневно заменять. Людям, которые не переносят медицинскую маску, необходимо при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными салфетками. Утилизируйте или обрабатывайте соответствующим образом материалы, используемые для прикрывания рта и носа после использования (например, стирайте носовые платки, используя обычное мыло или моющее средство, и воду);

лицо, осуществляющее уход и лечение должно носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая покрывает рот и нос, когда находится в одном помещении с пациентом. Маски нельзя трогать руками или проводить с ними манипуляции во время использования. Если маска намокает или пачкается выделениями, ее необходимо немедленно заменить на новую, чистую, сухую маску. Снимайте маску за шнурок сзади, не касаясь ее передней части. Утилизируйте маску сразу после использования и выполните гигиеническую обработку рук;

избегайте прямого контакта с биологическими жидкостями и стулом больного. Используйте одноразовые перчатки и маску для ухода за полостью рта или дыхательными путями пациента, а также при обращении со стулом, мочой и другими отходами. Выполняйте гигиеническую обработку рук до и после снятия перчаток и маски;

не используйте повторно маски или перчатки;

используйте выделенное белье и столовые приборы для пациента. Эти предметы следует мыть водой с мылом после использования и они могут быть использованы повторно, а не выброшены;

ежедневно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь, по всей комнате больного, такие как прикроватные тумбочки, каркас кровати и другую мебель для спальни. Для очистки применяйте обычное хозяйственное мыло или моющее средство сначала, а затем, после полоскания, обычное домашнее дезинфицирующее средство, содержащее 0,1% гипохлорита натрия;

чистите и дезинфицируйте поверхности ванной и туалета как минимум раз в день. Обычное хозяйственное мыло или моющее средство должны использоваться для очистки, а затем, после ополаскивания, обычное бытовое дезинфицирующее средство, содержащее 0,1% гипохлорита натрия;

стирайте одежду пациента, постельное белье, банные полотенца и полотенца для рук с использованием обычного мыла и воды или при помощи машинной стирки при 60–90 градусах Цельсия с обычным хозяйственным моющим средством и тщательно высушивайте. Помещайте загрязненное белье в мешок для стирки. Не трясите загрязненные вещи и избегайте прямого контакта кожи и одежды с загрязненным материалом;

перчатки и защитная одежда (например, клеенчатые фартуки), следует использовать при очистке или обработке поверхностей, обращении с одеждой или бельем, загрязненными биологическими жидкостями. В зависимости от контекста могут быть использованы перчатки общего назначения или одноразовые. После использования рабочие перчатки должны быть очищены водой с мылом и продезинфицированы 0,1% раствором гипохлорита натрия. Перчатки одноразового использования (например, нитрил или латекс) следует выбрасывать после каждого использования. Выполняйте гигиену рук перед надеванием и после снятия перчаток;

перчатки, маски и другие отходы, образующиеся во время ухода за пациентом на дому, должны быть помещены в мусорное ведро с крышкой в комнате пациента перед утилизацией в качестве инфекционных отходов;

избегайте других видов воздействия загрязненных предметов из непосредственного окружения пациента (например, исключите совместное пользование зубными щетками, сигаретами, столовыми приборами, посудой, напитками, полотенцами, мочалками или постельным бельем);

когда медработник обеспечивает уход на дому, он должен выполнять оценку риска, чтобы выбрать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), и следовать рекомендациям по соблюдению мер предосторожности в отношении контактных лиц и генерации аэрозолей;

чтобы снять карантин и отменить изоляцию для пациентов с умеренной лабораторно подтвержденной формой болезни, которые находятся под домашним уходом, должны быть получены отрицательные результаты с помощью ПЦР-тестирования дважды с образцами, отобранными с интервалом не менее 24 часов. В тех случаях, когда тестирование невозможно, ВОЗ рекомендует, чтобы пациенты с подтвержденным диагнозом оставались изолированными еще две недели после устранения симптомов.

Весь период ухода за больным присматривающий за ним человек должен поддерживать связь с врачами. Медицинский персонал также должен быть вовлечен в оценку текущего состояния здоровья контактных лиц по телефону, а в идеале и если осуществимо путем регулярных визитов, чтобы выполнять специфические диагностические тесты по мере необходимости.