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Общество

Карантинную пробку на въезде в Самару сняли с квадрокоптера

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 апреля, в Самаре с квадрокоптера засняли огромную пробку на въезде в город у поста ГАИ в районе Смышляевки.

Напомним, заторы на въездах в Самару образовались из-за того, что сотрудники ГИБДД проверяют у автомобилистов пропуска от работодателей, а тем, кто их не имеет, рекомендуют вернуться домой, проверяют регистрацию и записывают данные в журнал.

Пробку около Смышляевки снял на видео Александр Карягин.

Аналогичные пробки наблюдаются возле поста ДПС на Южном шоссе; на Кряжском шоссе, около мкр Волгарь; на Московском шоссе, возле ТЦ "Мега"; в Смышляевке; на Кировском мосту и на Красноглинском шоссе, у моста через Сок.

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