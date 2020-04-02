16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минтранс ищет планировщика развития транспортной инфраструктуры региона Самарский метрополитен получил новый поезд Самарцев предупреждают о возможном росте киберугроз при удаленной работе Tele2 обнуляет звонки на "горячие линии" и доступ к стопкоронавирус.рф Самарская ИТ-компания создаст систему электронного документооборота для госструктур

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком": жители Самарской области позвонили на горячую линию по коронавирусу пять тысяч раз

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" зафиксировал пять тысяч звонков, поступивших на горячую линию Самарской области по вопросам, связанным с коронавирусом. Услуга организована по заказу регионального департамента информационных технологий и связи на базе "Виртуальной АТС" оператора. Функциональные возможности сервиса позволяют принимать большой поток обращений, перенаправлять звонки на свободную линию, ставить их в очередь на ожидание и вести запись разговоров.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" организовал работу многоканальной связи за один день. Количество обращений в контакт-центр растет. Если в начале прошлой недели их было 68, то к концу — в двадцать раз больше. В случае необходимости мы можем оперативно подключить дополнительные линии".

Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

"Работа горячей линии по коронавирусу помогает сохранить здоровье тысячам самарцев. По бесплатному круглосуточному телефону 8-800-302-21-63 жители региона, прибывшие из других стран, могут сообщить в областное министерство здравоохранения даты поездки и оставить свои контактные данные".

В контакт-центре работают сотрудники медицинских организаций. Количество операторов контакт-центра меняется в зависимости от его загруженности: в среднем на звонки жителей Самарской области отвечают одновременно шесть операторов. В выходные дни вызовы автоматически перенаправляются на телефоны специалистов Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3