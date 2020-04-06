Тольяттинской консерватории вернули лицензию

МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория" получила приказ Рособрнадзора "О предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности". Об этом глава Тольятти Сергей Анташев сообщил 2 апреля на совещании с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, Тольяттинская консерватория лишилась государственной аккредитации в 2016 году. В рамках подготовки к лицензированию в консерватории был создан отдел лицензирования и аккредитации образовательных программ, на должность и. о. ректора приглашен основатель Тольяттинской консерватории Евгений Прасолов, осуществлен капитальный ремонт, закуплено оборудование на средства областного бюджета в размере 11,7 млн руб., получена вся разрешительная документация.

Было подготовлено около 250 образовательных программ, а также определен общий состав обучающихся Тольяттинской консерватории — 100 человек по двум направлениям подготовки специалитета: "Искусство концертного исполнительства" и "Музыкально-театральное искусство".