Гимназия №3 чувствует себя на дистанционном обучении вполне комфортно

Когда 6 апреля в нашем регионе в связи с пандемией коронавируса было введено дистанционное обучение, гимназия №3 г.о. Самара оказалась готовой к этому переходу, потому что заранее перевела преподавателей на онлайн-платформы.

16 марта на педагогическом совете результате коллективного обсуждения были выбраны наиболее доступные в освоении и бесплатные, но в то же время функциональные онлайн-платформы, такие как Skype, ZOOM, ВКонтакте. В итоге было решено использовать приложение ZOOM-сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут. Программа отлично подходит для групповых занятий, обучающиеся имеют возможность заходить как с компьютера, так и с планшета, с телефона. К видеоконференции можно подключиться по ссылке или идентификатору конференции.

У каждого учителя есть "виртуальный" кабинет (идентификатор), куда ученики могут в определенное время подключаться. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа. Для работы в малых группах решено использовать Skype. Поскольку практически все ученики пользуются социальными сетями, для обсуждения интересующих ребят моментов во внеурочное время удобно использовать ВКонтакте, где создаются закрытые группы для каждого класса.

Светлана Ильина, директор гимназии № 3

Онлайн-обучение потребовало внести коррективы в учебный процесс. С учётом требований норм СанПин продолжительность урока была сокращена до 30 минут. Однако в расписании время начало уроков осталось прежним, увеличили время перемен. Сделано это для того, чтобы ребята успели подготовиться к следующему онлайн-уроку, и если соединение интернета неустойчивое, попробовали подключиться вновь или сообщили об этом классному руководителю.

В расписании чередуются онлайн-уроки и занятия с использованием ЭОР (электронных образовательных ресурсов). Онлайн-урок предполагает объяснение нового материала учителем, устный опрос и т. п. На занятии с использованием ЭОР возможно проведение самостоятельной, практической работы, размещение ссылки на видеоурок или иной образовательный ресурс. В гимназии используется целый арсенал цифровых образовательных ресурсов, онлайн-платформ:

— ZOOM

— Skype

— АСУ РСО

— Вконтакте

— Решу ЕГЭ

— Учи.ру

— Просвещение

— Российская электронная школа

— ЯКласс

— Портал "Цифровое образование"

— Яндекс.учебник

— LECTA

— Онлайн школа Фоксфорд

— Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Эти ресурсы позволяют не выходя из дома получать всю информацию в рамках школьной программы.

Расписание обновляется каждый день, и учителя освоили работу с google-таблицами — это онлайн-приложение, с помощью которого можно создавать и форматировать таблицы, а также работать над ними совместно с другими пользователями. Был создан единый аккаунт гимназии на google, куда каждый учитель удалённо может входить и выполнять редактирование расписания.

Чат в Viber позволяет оповещать обо всех важных моментах родителей обучающихся.