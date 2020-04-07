В Самаре 75 человек тушили жилой дом на 3-ей Просеке

В понедельник, 6 апреля, в жилом доме на ул. 3-я Просека, 7 в Октябрьском районе произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:58. На месте происшествия горел одноэтажный частный жилой дом.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Борьбу с огнем вели 75 человек, они использовали 21 единицу техники. В 20:16 ранг пожара был понижен до уровня: "1-БИС".

По данным регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать в 20:19. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.