В регионе уточнили категории граждан, которые могут нарушать запрет на передвижение

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление, которым были установлены ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Изменения уточняют список лиц, на которых не распространяется ограничение на перемещение.

Под исключения попали "случаи следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов для совершения процессуальных и (или) иных действий, связанных с реализацией данными органами своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Ранее в постановлении указывалось, что ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных государственных и муниципальных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Напомним, ограничения на перемещение были введены с 31 марта. Жителей региона обязали находится в режиме самоизоляции.