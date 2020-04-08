16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять простых способов помочь пожилым людям во время карантина В регионе уточнили категории граждан, которые могут нарушать запрет на передвижение За сутки в регионе с медицинского наблюдения по коронавирусу снято 720 человек К выходным в Самарской области прогнозируется теплая и сухая погода В Самаре приставы опечатали бар, работавший несмотря на карантин

Общество

В регионе уточнили категории граждан, которые могут нарушать запрет на передвижение

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 138
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление, которым были установлены ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Изменения уточняют список лиц, на которых не распространяется ограничение на перемещение.

Под исключения попали "случаи следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов для совершения процессуальных и (или) иных действий, связанных с реализацией данными органами своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса Стали известны новые ограничения для самарцев из-за коронавируса
Опубликовано постановление губернатора Самарской области, ужесточающее режим ограничений, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее в постановлении указывалось, что ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных государственных и муниципальных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

Напомним, ограничения на перемещение были введены с 31 марта. Жителей региона обязали находится в режиме самоизоляции.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как выглядит город на карантине

Как выглядит город на карантине

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3