Виктор Кудряшов: Порядок получения помощи семьям с детьми должен быть готов к 10 апреля

В среду, 8 апреля, участники заседания областного правительства одобрили постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие социальной защиты населения в Самарской области на 2014–2022 годы".

Изменения касаются дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей и обеспечат алгоритм, который позволит им получить полагающиеся выплаты без перебоев и точно в срок.

"Сегодня во время обращения к жителям страны президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что подписал новый указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в ситуации, связанной с особыми эпидемиологическими условиями. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить порядок предоставления этих выплат и обеспечить механизм их получения жителями Самарской области. В соответствии с новым указом президента РФ список получателей мер господдержки будет значительно расширен", — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель областного правительства Виктор Кудряшов и призвал министерство социально-демографической и семейной политики в срок до 10 апреля представить такой порядок на утверждение.

Кроме того, на заседании областного правительства были рассмотрены изменения в госпрограмму Самарской области "Развитие социальной защиты населения" — они предусматривают обеспечение компенсации стоимости проезда туда и обратно к месту лечения или обследования в медицинских организациях гражданам, нуждающимся в процедурах диализа, детям в возрасте до 18 лет с онкогематологическим заболеванием и беременным женщинам.

Дополнительные средства областного бюджета будут выделены на укрепление материально-технической базы детских летних оздоровительных лагерей: их капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием, ремонт подъездных путей, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной антитеррористической безопасности, оснащение транспортом.

Предусмотрены также средства на проектирование и строительство жилого корпуса Южного пансионата для ветеранов труда (Высокинское отделение) и субсидия на обновление медицинского и технического оборудования для Самарского пансионата для детей-инвалидов.