16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кудряшов: Порядок получения помощи семьям с детьми должен быть готов к 10 апреля Общественники региона помогли снизить цены на имбирь и лимоны На пост главы регионального минэнерго претендует Василий Мишин Обязанности министра здравоохранения региона будет исполнять Сергей Вдовенко Сегодня станет известно, какие предприятия смогут работать в карантин

Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: Порядок получения помощи семьям с детьми должен быть готов к 10 апреля

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 апреля, участники заседания областного правительства одобрили постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие социальной защиты населения в Самарской области на 2014–2022 годы".

Фото: https://twitter.com/samregion_press

Изменения касаются дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей и обеспечат алгоритм, который позволит им получить полагающиеся выплаты без перебоев и точно в срок.

"Сегодня во время обращения к жителям страны президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что подписал новый указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в ситуации, связанной с особыми эпидемиологическими условиями. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить порядок предоставления этих выплат и обеспечить механизм их получения жителями Самарской области. В соответствии с новым указом президента РФ список получателей мер господдержки  будет значительно расширен", — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель областного правительства Виктор Кудряшов и призвал министерство социально-демографической и семейной политики в срок до 10 апреля представить такой порядок  на утверждение.

Кроме того, на заседании областного правительства были рассмотрены изменения в госпрограмму Самарской области "Развитие социальной защиты населения" — они предусматривают обеспечение компенсации стоимости проезда туда и обратно к месту лечения или обследования в медицинских организациях гражданам, нуждающимся в процедурах диализа, детям в возрасте до 18 лет с онкогематологическим заболеванием и беременным женщинам.

Дополнительные средства областного бюджета будут выделены на укрепление материально-технической базы детских летних оздоровительных лагерей: их капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием, ремонт подъездных путей, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной антитеррористической безопасности, оснащение транспортом.

Предусмотрены также средства на проектирование и строительство жилого корпуса Южного пансионата для ветеранов труда (Высокинское отделение) и субсидия на обновление медицинского и технического оборудования для Самарского пансионата для детей-инвалидов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3