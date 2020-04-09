В Самарской области 6,8 тыс. медиков получат надбавки к зарплате

В Самарской области 6,8 тыс. медицинских работников получат надбавки, о которых в своем обращении к нации накануне говорил президент Владимир Путин. Врачам добавят по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому звену — по 50 тыс., младшему — по 25 тыс. рублей. Деньги на это уже выделены из резервного фонда губернатора, заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Что касается поддержки семей с детьми, о которой также говорил президент, то губернатор отметил, что у 162 семей в регионе, имеющих четырех и более детей школьного возраста, нет дома компьютеров. Дмитрий Азаров дал поручение приобрести 162 ноутбука и передать их нуждающимся семьям, чтобы дети могли учиться дистанционно.

Также глава региона упомянул о мерах поддержки предпринимателям. Среди прочего Дмитрий Азаров заявил о повышении резервного фонда Самарской области на 500 млн руб. что позволит предпринимателям получать льготные займы на выплату зарплаты или закупку сырья.