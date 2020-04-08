В Самарской области решили, какие компании будут поддержаны из-за коронавируса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о принятии мер экономической поддержки бизнеса. В числе тех, кому решено оказать помощь, - гостиницы, перевозчики, турагентства, заведения общепита.

Так, для владельцев гостиниц, баз отдыха и других мест временного проживания налоговая ставка по упрощенной системе будет снижена до 1%. Также таким компаниям будут предоставлены субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество, если будет сохранена численность сотрудников.

На 2020 г. устанавливается нулевая ставка транспортного налога для тех, кто организует автобусные экскурсии и туристические перевозки.

"Также прорабатываем вопрос снижения налоговых ставок предприятиям общепита, бытовым организациям, организациям допобразования, культуры и спорта", - сообщил губернатор.

Кроме того, будет предоставлена отсрочка по арендным платежам на 2020 г. компаниям, арендующим недвижимость, находящуюся в собственности региона. То же рекомендовано сделать муниципалитетам.

Самарские бизнесмены: к лету 100 тыс. жителей области могут потерять работу Предприниматели Самарской области в условиях введения режима самоизоляции и приостановки производств в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 терпят значительные убытки. Это стало причиной объединения ряда бизнесменов в Самаре и Тольятти и подготовки совместных обращений к губернатору Дмитрию Азарову.

Уставный капитал Гарантийного фонда Самарской области будет увеличен на 500 млн рублей. Эти средства будут направлены на предоставление микрозаймов на выплату зарплат или закупку сырья. Также вводится 6-месячная отсрочка по оплате основного долга по договорам микрозайма.

"Организациям ЖКХ рекомендовали дать отсрочку платежей предприятиям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также не отрезать подачу услуг на время ограничений", - сообщил Дмитрий Азаров.

Он также рассказал, что прошла встреча с представителями бизнес-сообщества, на которой обсудили сложившуюся ситуацию. Глава региона пообещал учесть их просьбы.